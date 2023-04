Bayern Monaco, Pavard: “Vittoria del Klassiker dedicata a Nagelsmann”

In Germania sono state ore delicate in chiave calcistica con il big match andato in scena tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund. A trionfare sono stati i bavaresi per 4-2 con mister Tuchel subito vittorioso alla prima in panchina. A far parlare, però, alcune dichiarazioni post match a BeIn Sports da parte di Benjamin Pavard. L'esterno o centrale ha parlato a caldo dedicando la vittoria all'ex mister Nagelsmann, esonerato a sorpresa solamente pochi giorni fa.