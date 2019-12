Bayern Monaco, rinnovo per il direttore sportivo Salihamidzic

Prosegue l’avventura di Hasan Salihamidzic come direttore sportivo del Bayern Monaco. Il club bavarese, che in campionato non se la sta passando troppo bene, ha reso noto il rinnovo dell’ex calciatore della Juventus – fra le altre – in qualità di direttore dell’area tecnica: lo scorso accordo sarebbe scaduto a giugno, il Bayern comunica che Salihamidzic verrà inserito nel Consiglio d’Amministrazione del club dal 1° luglio 2020. Classe 1977 e già calciatore del Bayern Monaco dal 1998 al 2007, occupa il ruolo di direttore sportivo della società dal 31 luglio 2017. Di nazionalità bosniaca, con la propria Nazionale ha realizzato 6 reti in 43 presenze. Prima di tornare ai bavaresi, è stato opinionista sportivo per alcune reti televisive tedesche.