Bayern Monaco, Rummenigge ai tifosi: “Primi in Champions a fare 6 su 6. Campionato? Le prime devono sfidarci in casa nostra…”

“In Champions siamo stati la prima squadra tedesca a superare le qualificazione con sei vittorie su sei. Agli ottavi affronteremo il Chelsea, con la voglia di scacciare i fantasmi dell’eliminazione subita nel 2012”, parola di Karl-Heinz Rummenigge numero uno del cda del Bayern Monaco che ha parlato attraverso una lettera indirizzata ai tifosi come riporta l’Ansa.

OTTIMISMO – E ancora in vista delle gare del 2020: “Dovremo essere in ottima forma, concentrati e molto motivati, per raggiungere i quarti di finale”. Mentre per quanto riguarda il campionato e la lotta per il titolo della Bundesliga, Rummenigge ha detto: “Sono ragionevolmente ottimista. Le due squadre davanti a noi (Lipsia e Borussia Mönchengladbach ndr) devono venire entrambe a giocare a Monaco…”.