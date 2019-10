Bayern Monaco, Rummenigge: “Ribery mi ha sorpreso, non credevo andasse a Firenze. Sull’Inter…”

Una lunga intervista è stata concessa dal CEO del Bayern Monaco Karl-Heinz Rummenigge al Festival dello Sport, organizzato da Gazzetta. Tanti i temi affrontati dal dirigente del club bavarese, a cominciare dall’esperienza con Carlo Ancelotti in panchina: “Dopo un anno di gestione le cose non andavano benissimo, i risultati non erano soddisfacenti. Forse era meglio aspettare ancora un po’ prima di separarci, ma venivamo da una dura sconfitta col Psg, mi veniva quasi da piangere quando ho dovuto dirgli di andarsene”.

Sull’Inter, squadra che lo vide protagonista negli anni ’80: “Penso che sia da Scudetto, Conte sta facendo un ottimo lavoro, ha grandi qualità. Tutti chiedono gol a Lukaku, spero li faccia ma serve pazienza”.

Sull’ottimo impatto con la Serie A di Ribery: “Montella ha fatto bene a schierarlo punta, così evita i compiti difensivi ed è più fresco davanti. Ci ha sorpreso la scelta della Fiorentina, pensavamo andasse in Cina o in Arabia Saudita, sono contento per lui”.

Su Perisic, arrivato dall’Inter al Bayern in estate: “Ha avuto un ottimo avvio con noi e non escludo il riscatto, c’è un accordo per riparlarne in futuro. Valuteremo il da farsi anche con il giocatore”.