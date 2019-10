Bayern Monaco, Rummenigge furioso con la Francia per il caso Hernandez: “Sono irritato”

Acceso più che mai il dibattito fra Bayern Monaco e la Nazionale francese per il caso Lucas Hernandez: l’ex terzino dell’Atletico Madrid, infatti, è stato convocato dal c.t. dei transalpini Didier Deschamps nonostante sia infortunato. I bavaresi hanno sperato che la Francia fosse comprensiva e che lasciassero a casa il 23enne nato a Marsiglia, ma non è stato così, allora è arrivata la replica dura da parte del CEO del club tedesco Karl-Heinz Rummenigge: “Sono irritato dal comportamento della Federazione francese – si legge in una nota ufficiale -, vorrei ricordare che Lucas Hernandez non è stato in grado di giocare in Champions League col Tottenham e nemmeno in Bundesliga con l’Hoffenheim. Ci hanno sorpreso anche le frasi di Deschamps in conferenza stampa, quando ha detto che il nostro giocatore sia pronto per giocare”.

E ancora: “Ci saremmo aspettati maggiore comprensione, come ad esempio ha fatto la Germania nei recenti casi di Hector e Kroos. Invieremo regolarmente alla Francia Pavard, Coman e Tolisso secondo le regole della Fifa, loro sì”.