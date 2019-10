Bayern Monaco, Rummenigge: “Giocando così non credo che avremo successo…”

Tre vittorie in altrettante gare di Champions League e squadra ad un passo dalla qualificazione agli ottavi di finale. Eppure, al Bayern Monaco, non tutti sono contenti, a partire dall’amministratore delegato Karl-Heinz Rummenigge, che – come spesso capita – vorrebbe di più: non gli sono piaciuti quei due gol presi martedì sera nella partita vinta 3-2 al Pireo contro l’Olympiacos: “Stiamo giocando con troppa noncuranza – ha detto Rummenigge al sito ufficiale del club bavarese -, non giochiamo con la testa giusta e questo finirà per essere un problema andando avanti col tempo. Se si prosegue così, non credo che avremo grande successo in questa stagione. Vorrei ricordare che nelle ultime gare abbiamo perso punti importanti contro squadre di terza fascia”.

Si riferisce ai pareggi con Hoffenheim e e Augusta, che hanno portato il Bayern al terzo posto in Bundesliga. Niko Kovac avvisato.