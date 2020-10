Bayern Monaco, Rummenigge guarda avanti: “Xabi Alonso può essere allenatore del futuro per noi”

I grandissimi successi della passata stagione e dell’inizio di quella 2020-21 non stanno impedendo al Bayern Monaco di progettare al meglio il futuro. Ecco perché, anche dopo il trionfo della Supercoppa di Germania contro il Borussia Dortmund, i vertici societari pensano a chi potrebbe essere il prossimo allenatore. Parlando alla Bild, Karl-Heinz Rummenigge pare avere le idee abbastanza chiare.

Rummenigge: “Xabi Alonso può allenare il Bayern Monaco”

“Flick? Spero resti a lungo con noi. Ho davvero molta fiducia che possa rimanere per tanto tempo qui”, ha detto Rummenigge che, però, non ha nascosto di avere già in mente chi potrebbe poi essere il suo successore. “Penso che Xabi Alonso potrebbe essere un allenatore interessante per il Bayern in futuro”. E ancora: “È un ragazzo eccezionale e intelligente. Sa come entrare in empatia col i giocatori e questo è molto importante per l’attuale generazione che gioca a calcio”.

