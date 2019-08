Bayern Monaco, Rummenigge risponde a Renato Sanches: “Uscita impropria”

Il Bayern Monaco ha pareggiato 2-2 contro l’Hertha Berlino nella prima giornata della nuova Bundesliga, con Renato Sanches che, entrato a pochi minuti dalla fine, si è lamentato nel post partita per il poco spazio avuto a disposizione, facendo intendere di voler lasciare il club bavarese. Il Bayern, in realtà, non ha alcuna intenzione di cedere il giovane centrocampista, e – nella persona del CEO Karl-Heinz Rummenigge – è stato bacchettato per il comportamento poco consono: “Non è appropriato fare determinate dichiarazioni e andarsene subito dopo la prima o seconda partita, qui avrà altre opportunità, puntiamo tutti su di lui. Fondamentalmente capisco che un calciatore possa essere infelice se non gioca, ma troverà spazio”. Il 21enne portoghese dovrà tornare sui propri passi.