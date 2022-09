Bayern Monaco, Salihamidzic: “Qui devi saper resistere ai venti contrari”

"La cosa più importante è avere una buona base su cui tutto sia stabile e niente traballa, quando c'è vento contrario. Devi essere in grado di resistere al vento contrario al Bayern. La base storicamente è solitamente formata da giocatori della nazionale tedesca, quindi rafforzata con i migliori giocatori internazionali e integrata con i migliori talenti per stimolare la competizione e avere tante alternative. Abbiamo sempre bisogno di giovani giocatori del nostro settore giovanile, perché il talento delle nostre stesse fila è ciò che tutti desideriamo di più, poiché hanno assunto l'identità del club sin dall'inizio. Abbiamo bisogno di professionisti con un carattere forte, che abbiano tutto ciò che serve per giocare a calcio e che si adattino al nostro club. Non bisogna avere paura di prendere decisioni. Anche questo richiede coraggio, ma trovo che sia la cosa più interessante del mio lavoro. Sono sempre disposto a difendere le mie decisioni. A volte un piano funziona, a volte no. Così è nel calcio, dove, nonostante tutta la meticolosa preparazione, ci sono sempre degli imprevisti. Soprattutto, devi stare attento a non commettere errori una seconda volta".