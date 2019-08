Bayern Monaco scatenato sul mercato: tentativo per Coutinho

Il Bayern Monaco non ha alcuna intenzione di fermare il proprio mercato. Dopo aver messo a segno diversi colpi, non ultimo quello ancora da ufficializzare di Ivan Perisic dall’Inter, ecco un altro obiettivo: Philippe Coutinho.

Il brasiliano del Barcellona è ai ferri corti con la società che non lo ritiene incedibile, anzi. Il feeling mai trovato con ambiente e tifosi rende l’ex Liverpool uno dei gioielli del mercato. Dopo l’arrivo di Griezmann e i continui rumors su Neymar, al club catalano Coutinho troverebbe sempre meno spazio e questa sarebbe la prima motivazone per cui il classe ’92 vorrebbe andare via.

PRIMI PASSI – Dopo il mancato ritorno in Premier League – sul brasiliano c’erano anche Tottenham, Arsenal e Manchester United -, per Coutinho le piste sarebbero ancora due: Paris Saint-Germain o Bayern Monaco. Secondo il Mundo Deportivo, infatti, i bavaresi avrebbero effettuato un sondaggio con gli agenti del giocatore per conoscere i dettagli di un eventuale trasferimento: dalla cifra richiesta dal Barcellona, alla percentuale della possibilità di un tesseramento. Un primo passo per imbastire una potenziale trattativa. Dopo l’addio di Ribery e Robben, i campioni di Germania sognano in grande per tornare protagonisti anche in Europa e non solo in patria.