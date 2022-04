Bayern Monaco, scorie da flop in Champions: Nagelsmann solo ai campi di allenamento

Il tecnico filmato "perso" nei suoi pensieri dopo l'eliminazione dalla Coppa

Sconfitto all'andata dal Villarreal, incapace di vincere al ritorno. Il Bayern Monaco si lecca le ferite e fa i conti con un clamoroso flop in Champions League con l'eliminazione dal torneo dopo il doppio confronto con gli spagnoli. Sicuramente il risultato meno atteso di tutto il turno dei quarti di finale e a pagarne le conseguenze con critiche e non solo è stato il manager Julian Nagelsmann .

Infatti, come riportato da Florian Plettenberg, giornalista di Sky Sport DE, il mister non solo ha dovuto subire gli attacchi della stampa per l'esito del turno di Champions, ma ha fatto i conti anche con qualche pensiero cupo nelle ore successive all'eliminazione.