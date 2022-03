Bayern Monaco su Haaland? Kahn: “Ho incontrato Raiola ma…”

Il CEO dei bavaresi ha risposto ad alcune domande "scomode" in ottica mercato

Oliver Kahn , presidente del Bayern Monaco , non si nasconde e ammette di aver incontrato il potente agente Mino Raiola. Nessuna conversazione apparente per qualche giocatore anche se il nome di Erling Haaland continua ad essere molto presente nei rumors di calciomercato che riguardano il club bavarese.

Parlando a Sky Deutschland, l'ex leggenda del club tedesco e della Nazionale ha detto: "Se ho visto Raiola? Sì, è vero. Ma questa settimana sono stato anche a Londra… Viaggio molto in Europa, normale imbattersi in questo o quell’agente. Non parlerò però pubblicamente del contenuto delle nostre conversazioni", le parole di Kahn che dunque non si è sbilanciato oltre.