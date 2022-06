Bayern Monaco su Mané: la presa in giro dello Spartak Mosca è virale

Sadio Mané è stato uno dei protagonisti della stagione del Liverpool. L'attaccante senegalese però sembra essere lontano dalla permanenza nei Reds. Il suo nome è stato accostato al Bayern Monaco, vista la possibile partenza di Robert Lewandowski con destinazione Barcellona. Il giocatore ha il contratto in scadenza nel 2023 e non sembrano esserci i margini per il rinnovo col club inglese. Secondo quanto recentemente rivelato da media inglesi e tedeschi, però, al momento non si è trovato un accordo sul prezzo del suo cartellino tra i bavaresi e il Liverpool. Il Bayern infatti avrebbe offerto circa 35 milioni di euro, cifra questa che già comprende una serie di bonus difficilmente raggiungibili: si sarebbe parlato anche di uno legato all’eventuale conquista del Pallone d’Oro da parte dell’attaccante in tre occasioni.