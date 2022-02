Bayern, Sule via andrà al Borussia Dortmund

Il commento del tecnico sull'addio del difensore a fine stagione

Niklas Sule lascerà il Bayern Monaco in estate. La conferma arrivata dall'agente del giocatore trova ulteriore peso anche nelle parole del tecnico dei bavaresi Julian Nagelsmann che dopo la vittoria contro il Lipsia è intervenuto commentando proprio a situazione legata al difensore.

DA SOSTITUIRE - "Capisco alcune delle ragioni ma non le conosco tutte", ha detto Nagelsmann a proposito del futuro addio di Sule. "Un contratto scade e ci sono squadre con più soldi di noi, ovunque li prendano. Va così, è un giocatore importante per noi e dobbiamo trovare il sostituto, è una sfida". Ancora sull'importante del difensore: "Neuer ha detto che la squadra è infastidita perché andrà via e credo sia un complimento nei suoi confronti (di Sule ndr). Questa cosa lo deve stimolare ad essere ancora migliore".