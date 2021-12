Bayern Monaco taglia stipendio ai no vax, Kimmich: “Lo capisco e lo accetto”

Parla il centrocampista tedesco al quale verrà sottratto parte dello stipendio a causa della mancata vaccinazione contro il Covid

Tra questi anche Joshua Kimmich che ha di recente interrotto l'isolamento dopo la positività rilevata alla fine dello scorso novembre anche se non potrà fare ritorno in campo nel 2021 a causa di una lieve infiltrazione polmonare dovuta proprio al coronavirus.

Ricordiamo che inizialmente i calciatori no vax in casa bavarese erano ben cinque. Al momento sarebbero rimasti solo in due a non essere ancora vaccinati anche se è possibile che le cose cambino molto presto.