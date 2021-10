Bayern Monaco, tecnico Nagelsmann positivo al Covid

Il tecnico dei bavaresi era vaccinato

Già nelle scorse ore, i bavaresi avevano sospettato qualcosa. Il tecnico, infatti, è rimasto in albergo a causa di quella che era stata definita "un'infezione simil-influenzale" e al suo posto a guidare la squadra per la gara di Coppa erano andati gli assistenti Dino Toppmöller e Xaver Zembrod .

In queste ore, il club tedesco ha annunciato quello che tutti temevano ovvero la positività di Nagelsmann al coronavirus: "Julian Nagelsmann è risultato positivo al coronavirus nonostante sia vaccinato", si legge nella nota pubblicata sul sito ufficiale del Bayern Monaco e sui profili social. "Tornerà a Monaco separatamente dalla squadra, in aeroambulanza, e sarà posto in isolamento domestico".