Bayern Monaco, tegola Alphonso Davies: problema all’adduttore rischia forfait contro il Barcellona

Problemi in casa Bayern Monaco in vista della sfida di Champions League contro il Barcellona di venerdì prossimo valida per i quarti di finale del torneo. L’esterno Alphonso Davies si è infortunato e ha lasciato anzitempo l’ultima sessione di allenamento.

Bayern Monaco: Davies a rischio per il Barcellona

Tegola per il Bayern Monaco in vista della sfida con il Barcellona in programma venerdì 14 agosto. Uno dei migliori calciatore della stagione, Alphonso Davies, è a serio rischio per la gara di Champions League contro i catalani. Come scrive la società bavarese, mister Flick sembra destinato a dover rinunciare al calciatore canadese che si è fermato in allenamento per un problema all’adduttore. A causa di questo infortunio, contro la squadra di Messi dovrebbe agire Alaba sulla corsia mancina, mentre Süle e Boateng rimarranno al centro della difesa. Una brutta notizia per i campioni di Germania che dovranno quasi certamente fare a meno di uno dei giocatori più importanti avuti in quest’annata.

