Bayern Monaco, tegola Coman: infortunio muscolare e rischia lungo stop

Il francese si è fatto male in allenamento.

Redazione ITASportPress

Non ci sono buone notizie in casa Bayern Monaco dove Kingsley Coman si è infortunato e potrebbe rischiare un lungo stop. Il francese ha riportato uno strappo muscolare alla coscia destra durante l’ultima seduta di allenamento che lo costringerebbe a rinunciare alla chiamata della sua Nazionale oltre a saltare diverse gare importanti per i bavaresi tra campionato e Champions League.

Ulteriore conferma è arrivata da mister Nagelsmann che in conferenza stampa, margine della sfida odierna del Bayern contro lo Stoccarda ha detto: "Coman? Si è infortunato in allenamento e non ha un bell'aspetto. Spero non sia troppo grave ma è un infortunio muscolare, nel peggiore dei casi è uno strappo. Ma spero e mi aspetto che sia una situazione migliore".

Sul sito del club tedesco si parla appunto di strappo alla fibra muscolare ma non vengono annunciati tempi di recupero. Si attendono aggiornamenti ma per ora Coman sarà out dalla sfida di campionato e dal prossimo match di Champions contro il Barcellona, seconda gara del Girone.