Bayern Monaco, test per coronavirus a sue spese ai tifosi per la Supercoppa Europea

Giovedì 24 settembre si assegnerà il primo vero trofeo della nuova stagione anche se fa riferimento all’esito di quella assata. Bayern Monaco e Siviglia si affronteranno per la Supercoppa Europea che metterà davanti i vincitori della Champions League e quelli dell’Europa League.

Per l’occasione, allo stadio si potranno tornare a vedere i tifosi, seppur non a pieno regime a causa della pandemia di coronavirus. In Ungheria, sede della sfida, dunque, le due società saranno supportate dal pubblico. Fan che, grazie ad un’iniziativa del Bayern Monaco, potranno sentirsi più sicuri.

Bayern Monaco: test anti coronavirus ai tifosi

Come riportano diversi media tra cui il The Hindustan Times, il Bayern Monaco ha offerto test gratuiti per il coronavirus ai fan con i biglietti per la Supercoppa della prossima settimana in Ungheria. Le autorità del Paese, infatti, hanno richiesto ai tifosi di presentare, una volta arrivati a destinazione il certificato negativo in riferimento al Covid-19. Solo così potranno essere fatti entrare nello Stato. Ecco allora che il club tedesco ha deciso di organizzarsi e di offrire ai 3000 tifosi bavaresi i test per il coronavirus a sue spese.

Una bella iniziativa che conferma la voglia del calcio di tornare alla normalità e, in questo caso, del Bayern Monaco di poter riabbracciare il proprio pubblico anche se solo in parte.

MELISSA SATTA E IL WORKOUT PICCANTE