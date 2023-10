Bayern Monaco, Thomas Müller vuole restare: il rinnovo è possibile

Sulla carta potrebbe essere il momento migliore per dare l’addio al calcio, magari dopo un buon percorso con la nazionale nell’ Europeo casalingo, ma secondo quanto riportato da SportBild Thomas vorrebbe giocare per un’altra stagione, ovviamente sempre con addosso la maglia biancorossa.

A dispetto di un minutaggio che inizia fatalmente a scendere (solo tre partite dall’inizio nelle prime 8 della Bundes 2023-’24 e zero su due in Champions), Müller è ancora un riferimento per lo spogliatoio e per la tifoseria, che vedrebbe positivamente la permanenza del giocatore per un altro anno.