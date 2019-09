Bayern Monaco, Tolisso: “Che acquisti Coutinho e Perisic, possiamo puntare al Triplete”

Sogna in grande il centrocampista del Bayern Monaco Corentin Tolisso, francese classe 1994 alla terza stagione con la maglia dei bavaresi: “Abbiamo preso due giocatori di livello mondiale come Coutinho e Perisic – ha detto a Sky Sport Deutschland -. Il primo può diventare ancora più forte, ha avuto i suoi migliori anni al Liverpool, dove era devastante. Da noi potrà tornare ad essere importante così da fare la differenza. Grazie a loro due possiamo puntare a vincere il Triplete“. Tolisso, che al momento si trova in ritiro con la sua Nazionale, prima di approdare in Germania ha militato nella prima squadra del Lione dal 2013 al 2017. Con la Francia ha totalizzato fino a questo momento 16 presenze, è entrato al 73′ nella finale Mondiale di Russia 2018 contro la Croazia.