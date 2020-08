Bayern Monaco, troppo caldo in campo: arriva la doccia con gli idranti

Il Bayern Monaco prosegue nella sua marcia di avvicinamento alla Champions League. Anche nel weekend è duro lavoro per la squadra di mister Flick che, non con tutti gli effettivi, si è dedicata ad una partitella con alcuni membri della squadra U19 e del team riserve. Il troppo caldo, però, ha obbligato ad un intevento “d’urgenza”.

Bayern Monaco, doccia in campo per combattere il caldo

Come mostrano le immagini pubblicate dai canali ufficiali del club tedesco, durante la partita, a causa del troppo caldo, è stato necessario far intervenire… gli idranti. Doccia e fresco per tutti, dai giocatori in campo ai membri della panchina. Un bel modo per riprendere a giocare al meglio sotto il sole scottante di Monaco di Baviera.

I giocatori hanno decisamente gradito e hanno potuto continuare nella loro sessione con maggiore piglio. I tedeschi stanno preparando la sfida di Champions League contro il Chelsea.

