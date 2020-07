Bayern Monaco vince Coppa di Germania, fa festa anche… Kevin Prince Boateng

Dopo il campionato anche la Coppa di Germania. Il Bayern Monaco porta a casa il suo secondo trofeo stagionale e punta, adesso, al Triplete, potenzialmente raggiungibile ad agosto quando si disputarà la fase finale della Champions League. In un Olympiastadion di Berlino vuoto a causa delle norme sanitarie anticontagio, Lewandowski e compagni hanno battuto per 4-2 il Bayer Leverkusen mettendosi in tasca un fantastico double. Festa grande per i bavaresi e anche per chi, in qualche modo, si sente parte del successo come Kevin Prince Boateng.

Boateng: esultanza social per il fratello

Da una parte Jerome Boateng, dall’altra Kevin Prince. I due fratelli, dalla carriera piuttosto differente, hanno però qualcosa in comune: proprio la Coppa di Germania. Come sottolinea l’attuale giocatore del Besiktas, infatti, per il terzo anno di fila il trofeo resta “a casa Boateng”. Nel 2018, infatti, quando Kevin Prince giocava per l’Eintratch Francoforte, la coppa era stata vinta da lui, salvo poi tornare l’anno successivo e questa stagione in corso nella bacheca dei bavaresi. Simpatico quindi il modo scelto dall’ex Milan e Fiorentina per festeggiare suo fratello.