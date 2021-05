Bayern, Müller: “Ecco perchè qui abbiamo sempre fame e vogliamo vincere”

Il calciatore tedesco felice per il nono titolo consecutivo

Il calciatore del Bayern Thomas Muller ha svelato qual è il segreto della squadra di voler sempre vincere a prescindere da tutto. Oggi la squadra bavarese ha vinto il campionato ancora prima di entrare in campo contro il Borussia Moenchengladbach per la sconfitta della vice capolista Lipsia. Ma l'undici di mister Flick non ha alzato il piede dall'acceleratore vincendo 6-0 contro i Folhen. “Quando sei bambino, non pensi di poter giocare in prima squadra con il Bayern -ha spiegato Muller -. Sei già felice quando prendi i biglietti per lo stadio. Mai avrei potuto immaginare di giocare nel Bayern e vincere nove volte di fila la Bundesliga, questo è pazzesco. Ogni anno il lavoro è sempre più intenso e faticoso ma chi gioca qui mette cuore e anima, ed è per questo che abbiamo sempre una grande squadra e arricchiamo la bacheca di coppe e titoli. Noi vogliamo sempre vincere ogni partita e uscire dal campo dimostrando di essere superiori all'avversario. Sfortunatamente, il calcio non dura molto a lungo, quindi l'obiettivo è vincere sempre e dare il massimo. Questo è il segreto di questa fame che ancora ho e che qui abbiamo tutti"