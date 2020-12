Bayern, Müller: “Gol al 93′ di Lewandowski come un film hollywoodiano per nostro 2020”

Il centrocampista offensivo del Bayern Monaco Thomas Müller ha analizzato la vittoria esterna sul terreno del Bayer Leverkusen: “È stata una specie di finale. Volevamo dimostrare di essere la migliore squadra in Germania ma abbiamo potuto scoprire alla Bayer Arena che il Leverkusen è molto vicino a noi. Potrebbero attaccarci in classifica. In avvio non abbiamo reso le cose più facili per noi stessi con il gol subito da Schick. Come nelle ultime partite giocate non è stato facile per noi ribaltare ma ancora una volta abbiamo dimostrato di avere carattere. Il fatto di segnare il gol della vittoria nell’ultimo secondo del recupero è come un film hollywoodiano per il nostro anno 2020. Per la forza di lottare sempre e la mentalità vista, la vittoria di stasera è forse meritata. Abbiamo attaccato molto e alla fine eravamo anche stanchi. Ma ho avuto la sensazione che fossimo vicini alla rete del successo e alla fine ci vuole anche un po ‘di fortuna”.