Bayern, Müller: “In Premier League non ci sono le squadre più forti”

Il centrocampista del Bayern Thomas Müller ha espresso la sua ammirazione per la Premier League. “Mi piace molto la qualità del gioco in Inghilterra, ci sono molte grandi squadre che partecipano al campionato ma non sono sicuro che siano davvero le più forti in Europa. Quando giochiamo contro le inglesi, spesso ci va bene. Non credo che le squadre della Premier League siano così forti di avere un netto vantaggio sulle altre. Poi l livello di concorrenza è eccellente in Europa. La Premier League è il più importante campionato del mondo, questo è certo ma non significa che le prime 5 squadre della Premier League batteranno qualsiasi squadra al mondo. Ad esempio, se la quarta squadra della Premier League e la quarta squadra della Bundesliga si incontrano nei playoff, le possibilità di vittoria saranno all’incirca uguali “, sottolinea Müller.