Bayern, Muller: “Rigore al Bayer? In Inghilterra non lo avrebbero mai fischiato”

Il Bayern Monaco è stato nuovamente beffato nei minuti finali della partita di venerdì scorso contro il Bayer Leverkusen e Thomas Muller non ci sta. L'attaccante tedesco non è convinto del rigore fischiato in favore degli avversari al 95' e con poche parole ma concise ha criticato l'arbitro.

LACRITICA: L'attaccante è convinto che il contatto sia stato troppo lieve per esser giudicato scorretto e da calcio di rigore. Così Muller ha fatto un confronto tra campionati: "Un rigore del genere in Inghilterra non lo avrebbero mai fischiato - ha dichiarato ai microfoni di Dazn -. Questa è una decisione molto dura che ci penalizza tanto. Ma lasciateci giocare a calcio! È possibile dare un calcio di rigore per questo...?". In questo modo, il BayernMonaco ha lasciato per strada altri due punti che per la rincorsa alla vittoria del campionato potrebbero rivelarsi fondamentali. Una vera e propria beffa.