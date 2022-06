Bayern, Müller: “Spero che Lewandowski faccia come Ribery”

Il calciatore del Bayern invita il compagno a cambiare idea

In Germania è l'argomento del giorno in ambito calcistico. Il desiderio manifestato in conferenza stampa di andare via dal Bayern di Robert Lewandowski ha lasciato molti senza parole. Tutti hanno espresso la propria opinione e oggi è toccato a Thomas Müller: “Vorrei che il mio compagno d'attacco di lunga data rimanesse ancora. Per quanto riguarda le ultime dichiarazioni di Robert, ricordo che Franck Ribery aveva manifestato il desiderio di andare al Real Madrid e poi restò. Una cosa è certa, ogni giocatore che è ancora sotto contratto col Bayern Monaco il 1 settembre vuole giocare bene. Perché a nessun piace giocare male ", cita Müller.