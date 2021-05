Bayern, Musiala e Davies in terza divisione per salvare la seconda squadra

Decisione che fa discutere in Germania

Se tutto è andato benissimo per il Bayern di Flick in questa stagione con 6 titoli in 15 mesi, le cose vanno diversamente per la squadra B che partecipa al torneo di terza divisione tedesco. Una crisi di gioco e risultati terribile visto che è stata vinta solo una gara delle ultime 13 partite. Il Bayern II a due turni dalla fine si trova a -2 dalla salvezza, posizione occupata dal Mappen. E dopo l'ultima serie negativa, la seconda squadra del Bayern ha bisogno di rinforzi visto che anche il cambio di allenatore da Holger Seitz alla coppia Danny Schwarz-Martin Demichelis non ha avuto l'effetto sperato. Ci sono problemi in tutti i reparti e una mano a 'Micio' Demichelis potrebbe darla Flick visto che non ha più obiettivi da raggiungere in Bundesliga in queste tre partite che mancano alla fine del campionato. Così a Monaco hanno deciso di spedire in terza divisione il 20enne Alphonso Davies e il centrocampista 18enne Jamal Musiala. I due infatti possono giocare a differenza di altri compagni più grandi non infrangendo la regola degli Under 23 che vige nel torneo tedesco di terza divisione. Così per il laterale canadese e il centrocampista tedesco anzichè la sfida di sabato contro il Borussia Moenchengladbach toccherà il giorno dopo l'Unterhaching, compagine della Baviera che nel 2000 allo Sportpark sconfisse 2-0 il Bayer Leverkusen di Michael Ballack, Kirsten, Neuville e Schneider e fu scavalcato nell'ultima giornata dal Bayern Monaco di Hitzfeld che in casa batté il Werder Brema.