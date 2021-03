Bayern, Musiala firma fino al 2026: “Spero di vincere ancora tanti titoli”

Il Bayern ha prolungato il contratto a Jamal Musiala fino al 2026. Il 18enne attaccante è arrivato dal Chelsea nell’estate del 2019 e da allora ha mostrato il suo grande talento tanto che il club di Monaco di Baviera lo ha inserito in pianta stabile nella prima squadra e fatto firmare un contratto da professionista. “Sono davvero felice di aver firmato il mio primo contratto da professionista con il Bayern. Mi sento incredibilmente a mio agio qui nel club e con la squadra. Gioco con i migliori giocatori del mondo e da loro imparo ogni giorno in allenamento. Il tecnico Hansi Flick e il ds Hasan Salihamidžić così come l’intero club hanno creduto in me e mi hanno dato la possibilità molto presto di giocare in prima squadra. Voglio solo ripagare questa fiducia con buone prestazioni. Voglio continuare a migliorare e vincere molti titoli con il Bayern. Il mio obiettivo è diventare un giocatore importante qui”. Musiala finora ha disputato 27 partite con il Bayern segnando 4 reti. In gol anche nel match di andata di Champions League contro la Lazio.