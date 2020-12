Bayern, Musiala ha scartato già una nazionale: Germania o Inghilterra le due opzioni

Jamal Musiala, centrocampista del Bayern Monaco, nonostante i suoi 17 anni ha mostrato di poter giocare titolare con il club campione d’Europa. Il tecnico Flick lo ha utilizzato parecchio in questa stagione preferendolo anche a calciatori più esperti come Douglas Costa spesso in ballottaggio con il talento di nazionalità inglese che abbina velocità a qualità immensa. Musiala ha deciso per quale club giocare in futuro ma non in quale nazionale maggiore essendo figlio di un papà nigeriano e di madre tedesca ma ha la cittadinanza inglese. L’allenatore della nazionale nigeriana Gernot Rohr si è incontrato con lui incassando una risposta negativa -riporta Sport1.de-.

SOLO DUE – Quindi la scelta è solo tra Germania e Inghilterra. “Musiala ha già parlato con i funzionari di entrambe le nazioni”, ha rivelato l’agente del numero 42 del Bayern al portale owngoalnigeria.com . Insomma Musiala ha solo l’imbarazzo della scelta: nazionale tedesca o inglese dopo aver scartato quella africana. Musiala è nato a Stoccarda, poi nel 2010 si è trasferito in Inghilterra con la madre. Dopo quasi otto anni al Chelsea, nell’estate 2019 è passato all’Under 17 dell’FC Bayern. Il direttore della DFB Oliver Bierhoff in un’intervista a Sport1 ha detto:“Jamal Musiala è un giocatore molto interessante che stiamo guardando. Attualmente ha deciso di giocare per la nazionale inglese Under 21, che ovviamente rispettiamo. Lo terremo d’occhio e ovviamente vediamo se cambierà idea”.