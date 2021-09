Bayern, Nagelsmann: “Coman operato al cuore”

Il tecnico ha spiegato il tipo di intervento eseguito ieri

Oggi in conferenza stampa il tecnico del Bayern Julian Nagelsmann ha parlato dell'intervento al cuore al quale si è sottoposto Coman: “Kingsley ieri è stato operato. Aveva un leggero battito in più, un'aritmia cardiaca. Tutto è andato bene e il calciatore potrà riprendere l'attività presto. Nell'ultimo periodo ha sempre avuto diciamo meno aria ed è stato meno intenso in campo. Quindi abbiamo fatto un ECG e abbiamo trovato qualcosa che si poteva risolvere rapidamente. Martedì ricomincerà a fare cardio e poi vedremo quanto tempo starà fuori. Non passeranno molto più di due settimane prima che torni ad allenarsi con la squadra. È stata una piccola operazione che ha eliminato l'aritmia cardiaca e adesso Coman tornerà al 100% della forza. Ne sono molto felice".