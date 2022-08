Bayern, Nagelsmann: “Con De Ligt rosa migliorata nonostante addio Lewandowski”

Domani si alza il sipario sul campionato tedesco che come al solito fa segnare numeri record di spettatori. Ad aprire la stagione sarà come da tradizione la squadra campione di Germania che da 10 anni a questa parte è il Bayern Monaco. A poche ore dal match contro l'Eintracht Francoforte il tecnico Julian Nagelsmann in conferenza stampa ha parlato anche di mercato: "Matthijs De Ligt è un giocatore incredibilmente importante per noi. Si allena molto in campo e cerca di supportare tutti. Penso sempre che un nuovo giocatore abbia bisogno di tempo per abituarsi alle cose. Matthijs sarà un giocatore molto importante, è un candidato per partire titolare domani. Lewandowski? Abbiamo perso un attaccante che ha segnato 50 gol. Dobbiamo rimediare anche a questo, nonostante i giocatori che abbiamo inserito. A parte questo, penso che la nostra rosa sia migliorata. Non sono uno che usa scuse. So che faremo bene. I ragazzi sono molto motivati".