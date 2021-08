Bayern, Nagelsmann: “Il Dortmund non è solo Haaland e domani serve attenzione”

Domani la sfida per l'assegnazione della Supercoppa tedesca

Il Bayern Monaco domani affronterà in trasferta il Borussia Dortmund nella sfida secca per l'assegnazione della Supercoppa nazionale. Il tecnico Julian Nagelsmann dopo il pareggio sul terreno del Borussia Moenchengladbach chiede ai suoi il primo sorriso stagionale visto che finora tra amichevoli e debutto in Bundesliga ai campioni di Germania manca la vittoria. "Stiamo tutti cercando di vincere finalmente. Nelle mie precedenti stagioni non ero abituato a non vincere così in tutte queste gare di fila. Quindi saremo felici se succedesse domani e daremo tutto per far questo", ha detto Nagelsmann in conferenza stampa oggi. "Dobbiamo essere estremamente concentrati in difesa in modo che Haaland non abbia molto spazio per fare le sue corse profonde". Ma il BVB non è solo Haaland. "Sono rapidissimi - ha sottolineato Nagelsmann - e pericolosi anche Marco Reus, Giovanni Reyna o Jude Bellingham".