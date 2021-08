Bayern, Nagelsmann svela un segreto finora sconosciuto

Il tecnico del Bayern venerdì 13 debutta in Bundesliga con il suo nuovo club

Il tecnico del Bayern Julian Nagelsmann ha svelato un particolare inedito della sua vita ai microfoni di Blickpunkt Sport. L'ex allenatore del Lipsia ha parlato del suo trattore e ricordato la sua infanzia in montagna. "Si sto molto tempo sul mio trattore che è molto bello", rivela Nagelsmann -. Il verde del bosco è veramente un bel colore", afferma l'orgoglioso il proprietario del trattore. "Fare sport nella natura mi rende felice. Ho anche trascorso un periodo felice da bambino in una baita nelle Alpi dell'Ammergau. Più precisamente sull'Ochsenälpeleskopf. Molte ore meravigliose nella mia infanzia lì. Lassù non c'era elettricità, solo acqua corrente dal ruscello ", ricorda Nagelsmann. "Sono avventure che ti plasmano da bambino e che ti fanno vedere le tensioni degli sport agonistici da altri aspetti. Non bisogna pensare al lavoro 24 ore su 24, 7 giorni su 7", avverte Nagelsmann che poi torna a guardare il presente che per il Bayern è il Borussia Mönchengladbach, match d'esordio in Bundesliga in programma venerdì prossimo.