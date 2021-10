Bayern, Nagelsmann: “Top club tedesco mi ha cercato tre volte ma detto sempre no”

Il tecnico del Bayern probabilmente è stato inseguito a lungo dal Borussia Dortmund

Il tecnico del Bayern Monaco Julian Nagelsmann in un intervista concessa al giornale tedesco Kicker ha rivelato interessanti retroscena di mercato che lo riguardano. Prima di accettare la panchina dei campioni di Germania, Nagelsmann è stato nel mirino di un grande club tedesco, probabilmente il Borussia Dortmund, che lo ha cercato più volte come il tecnico ha rivelato oggi. "Potevo lasciare il Lipsia e andare in un club di livello superiore già da prima, ma non la ritenevo una scelta giusta. Richieste come quella del Bayern Monaco però bisogna coglierle al volo quando arrivano. Come dice un popolare detto 'Ogni possibilità nella vita ha una scadenza e bisogna coglierla in tempo."