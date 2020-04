Bayern-Neuer: è rottura. Il portiere tedesco non rinnoverà

Nei giorni scorsi erano trapelate alcune voci riguardo la difficile trattativa tra Neuer e il Bayern per il rinnovo del contratto. La richiesta economica del giocatore non era compatibile con le possibilità del club tedesco, soprattutto in un momento così delicato dal punto di vista economico.

ROTTURA – Secondo quanto riportato da Kicker le trattative sul rinnovo si sarebbero definitivamente interrotte e quindi il portiere all’inizio del mercato sarà uno dei possibili partenti. Il motivo della rottura sembrerebbe essere stato il comportamento del club che avrebbe fatto trapelare le richieste del portiere. Il Bayern così dovrebbe tuffarsi nel complicato mercato dei portieri, mentre Neuer non farebbe sicuramente fatica a trovare subito una squadra. Sempre da quanto raccolto dal quotidiano tedesco, il Chelsea è alla ricerca di un sostituto di Kepa e per questo motivo potrebbe virare sul portiere tedesco. Una soluzione che piace molto a Frank Lampard e che darebbe un po’ di esperienza al giovane gruppo della squadra londinese.