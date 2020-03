Bayern – Neuer, nessun accordo sul rinnovo. Sarà addio?

E’ sempre calciomercato. Nonostante lo stop forzato continuano a trapelare le varie voci di mercato che quest’anno potrebbe essere anche prolungato dopo la pausa dovuta al Coronavirus. Tra le tante voci ci sarebbe anche quella di un addio tra Bayern Monaco e Manuel Neuer.

SCADENZA – Come riportato anche dalla Bild il contratto tra il portiere e i bavaresi andrà in scadenza nel 2021 e le prove generali per il rinnovo non sembrano essere andate per il meglio. L’agente del giocatore infatti non avrebbe trovato l’intesa con il ds Hasan Salihamidzic e chissà che già quest’estate l’ex Schalke non possa dire addio.