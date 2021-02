Bayern, Neuer: “Non ho paura di Cristiano Ronaldo”

Tra i portieri che sanno cavarsela meglio quando devono affrontare situazioni di uno contro uno con l’avversario, c’è sicuramente Manuel Neuer. L’estremo difensore del Bayern Monaco ha parlato alla rivista del club bavarese ’51’ dicendo come si prepara ad affrontare il duello con gli attaccanti. “La cosa più importante -sottolinea Neuer – è la posizione che si mantiene tra i pali in relazione anche al movimento dell’attaccante. Per un portiere ci sono tanti modi per rendere difficile la vita ad un attaccante che si presenta solo. E per me non importa chi esso sia. Ho avuto diversi duelli con Cristiano Ronaldo che ho affrontato diverse volte e questo è un vantaggio per me che conosco i suoi movimenti. Quando succede che lui è a tu per tu con me non penso: “Oh ecco che arriva Ronaldo cosa faccio, ho paura”, non mi spaventa affatto il portoghese”. Neuer dopo aver spiegato questo “gioco mentale” dell’uno contro uno ha ammesso che la cosa che interessa non è il successo personale durante la partita ma quello di squadra: “Non fraintendetemi, non sono appassionato di duelli mentali, penso principalmente a vincere con i miei compagni, ma se posso dare una mano, io ci sono”.