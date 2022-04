Bayern, non saranno rinnovati i contratti di tre top. I nomi

Lo ha svelato l'ex Helmer

Il Bayern dopo la sconfitta di ieri sul terreno del Villareal, rischia di uscire dalla Champions League e di dover lottare solo per il campionato. Diversi calciatori per il futuro sono in dubbio e ci potrebbe essere una vera e propria rivoluzione visto che molti sono in scadenza già a giugno mentre altri il prossimo anno. L'ex difensore del Bayern Thomas Helmer ha rivelato che il club di Monaco non rinnoverà i contratti a tre top player: il portiere Manuel Neuer, il centrocampista Thomas Müller e l'attaccante Robert Lewandowski. Per le tre stelle bavaresi il contratto scadrà a giugno 2023. “Ho sentito qualcosa a riguardo. Il Bayern non rinnoverà il contratto di loro tre, perché semplicemente non è possibile dal punto di vista finanziario ", spiega Helmer.