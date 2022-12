Bayern, offensiva per Amrabat e c’è un asso nella manica

C'è anche il Bayern Monaco su Sofyan Amrabat. L'ex del Verona oggi alla Fiorentina, si è messo in luce nel Mondiale e la squadra più ricca di Germania si è fatta avanti. Sul centrocampista del Marocco c'è una folta concorrenza ma il Bayern ha in organico il marocchino Noussair Mazraoui e proverà anche la carta del connazionale per convincere Amrabat a rompere gli indugi. Piace anche a Liverpool e Tottenham ma il Bayern ci prova. Amrabat un mese fa valeva 15-20 milioni, ora sfiora i 30 dopo che il Mondiale lo ha proiettato in un’altra dimensione. La Fiorentina ha un’opzione per estendere il suo contratto fino al 2025 e il d.s. Pradè recentemente ha detto: «Siamo contentissimi di Sofy e ce lo teniamo stretto». Ma il Bayern proverà a convincere la Viola a suon di milioni ma prepara anche una contropartita tecnica per la Fiorentina.