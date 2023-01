Bayern pareggia a Lipsia. A Choupo-Moting risponde Halstenberg

E' ripartita dopo una lunga pausa la Bundesliga con il 16° turno. In campo il Bayern che ha pareggiato sul terreno del Lipsia per 1-1. Al 37' gol di Choupo-Moting che ha portato in vantaggio il Bayern poi gol dei padroni di casa segnato da Marcel Halstenberg. Lo svizzero Jan Sommer ha fatto il suo debutto per il Bayern in questa partita. Il Bayern è sempre primo con 35 punti. Il Lipsia ha interrotto la serie di sei vittorie consecutive e con 29 punti, è in terza posizione. La striscia di imbattibilità ha raggiunto 9 partite.