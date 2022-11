Bayern, Pavard: “E’ giunto il momento di provare qualcosa di nuovo”

Il francese spiega per quale motivo vuole andare via

Il difensore del Bayern e della nazionale francese Benjamin Pavard ha chiarito di essere pronto a cambiare maglia. Il contratto del calciatore 26enne con il club di Monaco di Baviera scade a giugno 2024. “Non ho ricevuto proposte specifiche per prolungare il contratto. Ora sono concentrato sul Mondiale. Ho un rispetto incredibile per il Bayern dove ho imparato cosa serve per giocare ai massimi livelli. È un onore indossare la maglia di questo club. Gioco in Germania già da 7 anni, ho vinto tutti i trofei possibili con il club. Non mi dispiace provare qualcosa di nuovo. Forse è il momento. Perché non scoprire un nuovo paese, una nuova cultura? Ma allo stesso tempo il progetto dovrebbe essere interessante da un punto di vista sportivo”, spiega Pavard a L'Equipe.