Bayern, Pavard: “Io depresso a casa durante il lockdown”

Ha attraversato un momento difficile il difensore del Bayern Benjamin Pavard. Lo ha raccontato all'Equipe: “Quando è arrivato il Covid è stato un periodo difficile. A livello personale non è stato facile stare da soli in un Paese che non è il mio. Lontano dalla mia famiglia, dai miei amici. Qualcosa non andava nella mia vita, ma mi ha fatto crescere. Sono andato avanti, sono migliorato. Pochi sanno cosa ho passato. Solo perché ti guadagni da vivere non significa che sei felice. Mi svegliavo e non avevo fame: provavo a prendermi cura di me stesso. Non mi piace la parola, ma si trattava di depressione" ammette l'ex giocatore dello Stoccarda. Nella stessa intervista, Pavard ha assicurato di non usare le critiche come carburante e di ignorarle direttamente: “Sono lì. Una carriera con soli “picchi” sarebbe fantastica, ma non esiste. Siamo ancora umani. Non leggo niente. Per migliorare ascolto la mia gente e gli allenatori, non i giornalisti”.