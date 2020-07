Bayern pigliatutto: è campione anche in terza serie

Il Bayern ormai è insaziabile, a tal punto da riuscire a conquistare la vittoria anche della terza serie tedesca. Il risultato storico è stato celebrato da tutto il club, sia sui social sia con dichiarazioni pubbliche da parte di esponenti della società.

LA VITTORIA

Il Bayern II è riuscito ad imporsi nella 3. Liga tedesca vincendo il campionato con 65 punti, a scapito della seconda classificata che ne ha collezionato appena uno in meno, il Wurzburger Kickers. La vittoria è stata celebrata sui social dal club tedesco, ma non solo: grandi dichiarazioni di gioia e soddisfazione per l’obiettivo conseguito sono arrivati da parte di Rummenigge, Presidente del club, che ha parlato di “uno straordinario successo” conseguito “con un risultato straordinario”. Grandi parole di elogio arrivano anche da Salihamidzic, che ha esaltato l’obiettivo raggiunto siglandolo come “un risultato dell’intero campus del Bayern”. La vittoria tanto celebrata e osteggiata, però, potrebbe rivelarsi una vera e propria vittoria di Pirro.

LA VITTORIA DI PIRRO

La vittoria da parte del Bayern II della 3. Liga si è rivelata una vera e propria vittoria di Pirro. Il regolamento della federazione calcistica tedesca infatti prevede che la 3. Liga sia il massimo livello al quale è consentito partecipare ad una squadra riserve. Dunque tutte le parole di esaltazione per il risultato sono destinate a restare sospese nel vuoto, dal momento che non avranno alcuna conseguenza sul campo, a meno che il Bayern non voglia vincere una personalissima battaglia anche all’interno della federazione tedesca, ottenendo un cambiamento di regolamento che permetta la promozione delle squadre riserva alla seconda lega. Mai dire mai col Bayern pigliatutto.