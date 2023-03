Bayern, presa decisione clamorosa: Nagelsmann esonerato arriva Tuchel

Il Bayern se in Champions League va avanti e si trova ai quarti di finale dove affronterà il Manchester City, in campionato non riesce ad avere continuità e al momento è secondo in classifica a un punto dal Borussia Dortmund che riceverà dopo la sosta all'Allianz Arena. A Monaco non sono contenti del lavoro del tecnico Julian Nagelsmann e secondo indiscrezioni dell'autorevole Bild e dall'esperto di calciomercato Fabrizio Romano, la dirigenza bavarese ha deciso di licenziare il tecnico con effetto immediato. Thomas Tuchel dovrebbe prendere il suo posto da domani firmando un biennale. Il tedesco ha stupito l’Europa vincendo la Champions con il Chelsea nel 2020-21, ma la nuova proprietà dei Blues lo ha esonerato lo scorso settembre. Tuchel ha un profilo internazionale forte avendo già guidato in carriera il Borussia Dortmund, il Psg e appunto i Blues. Nagelsmann, cominciò ad allenare all’Augsburg, diventando l’assistente proprio di Tuchel. Il 35enne allenatore tedesco ha firmato nel 2021 un quinquennale col Bayern da 7.992.000 euro l’anno, contratto valido fino al 30 giugno 2026.