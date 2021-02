Bayern, preso un talento 17enne statunitense

L’FC Bayern ha preso in prestito un altro talento che arriva dagli Stati Uniti. Come annunciato oggi dal club campione del Mondo, è arrivato Justin Che dell’FC Dallas a Säbener Straße con la formula del prestito fino al 30 giugno 2021. Il 17enne era uno dei sei giovani talenti dell’FC Dallas che si sono allenati con il Bayern dal 6 al 29 gennaio. I due club collaborano dal 2018. Su Che il club bavarese ha un’opzione di acquisto e potrebbe fare lo stesso percorso di Chris Richards, preso nel 2018 e che è stato ceduto in prestito all’Hoffenheim.