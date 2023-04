Bayern, raggiunto l’accordo: Lucas Hernandez fino al 2027

Il difensore francese si è rotto il crociato al Mondiale e tornerà in campo la prossima stagione

Il difensore del Bayern Lucas Hernandez firmerà a breve un nuovo contratto con il club di Monaco. Secondo i media tedeschi, il nuovo accordo tra il 27enne francese e il club di Monaco di Baviera sarà fino al 2027 prolungando di tre anni visto che quello attuale scade a giugno 2024. Fumata bianca attesa a Sabener Strasse nelle prossime ore. Cadono le ipotesi di un trasferimento al Milan visto che ieri il calciatore francese è stato avvistato a San Siro in occasione del match dei rossoneri contro il Lecce. Nella stagione 2022/23, Hernandez ha collezionato 11 presenze in tutte le competizioni, segnando 1 gol e fornendo 1 assist. Il giocatore dopo la rottura del legamento crociato con la Francia in Qatar sta seguendo un percorso riabilitativo. Hernandez tornerà a disposizione di Tuchel solo la prossima stagione.