Bayern, Reschke: “Mané poteva arrivare nel 2014 ma non venne per Ribery”

L'ex direttore tecnico del Bayern Michael Reschke ha affermato che il club di Monaco aveva tenuto d'occhio Sadio Mané otto anni fa. "La candidatura dell'ex Liverpool è stata discussa al Bayern nel 2014. Lo abbiamo visto come un esterno. Ma Ribery e Robben erano migliori di lui e avevano la priorità. Ma ora non è più lo stesso Mané di 8 anni fa. Era un'ala straordinariamente talentuosa, esplosiva con un ritmo incredibile, un giocatore promettente. Ora è un giocatore maturo. In termini di tattica, questo è un giocatore completamente diverso ", afferma Reschke attualmente dirigente dello Stoccarda.