Bayern, Richards: “Gli obiettivi stagionali appiccicati in un post-it nello specchio del bagno”

Il giovane difensore americano del Bayern racconta come ha smesso con il basket e si è dedicato solo al calcio

Chris Richards (21) è uno dei prodotti della “connection” statunitense del Bayern Monaco. Il terzino che è diventato molto amico del pari ruolo David Alaba ha raccontato a France Football perchè ha abbandonato il basket dedicandosi completamente al calcio, sport quasi sconosciuto nella sua Birmingham in Alabama. "Durante la mia infanzia ho praticato molto sport ed è vero che il basket faceva parte della mia vita da molto tempo. Ma c'è sempre stato il calcio. E poi, un giorno, con la nostra squadra giovanile, siamo andati a giocare un torneo in Argentina. È stato lì che ho assistito alla mia prima partita da professionista. Un derby tra Lanus e Banfield, a Buenos Aires, dall'atmosfera pazzesca. A quel punto, ho capito che era quello che volevo fare: il calciatore e non il cestista". Richards attende novità da Monaco visto che la dirigenza deve decidere se tenerlo in rosa o girarlo ancora all'Hoffenheim dopo ha già giocato. "Si spero di sapere in questi giorni dove giocherò. Il Bayern -ha ammesso Richards- è sicuramente il top a livello europeo. Ti alleni con grandi campioni come Robert Lewandowski, uno che anche quando giochi un'amichevole contro la squadretta di paese gioca a mille. Io mi pongo sempre degli obiettivi. Fin dalla giovane età, sono stato convinto che visualizzare gli obiettivi rende più facile la strada per raggiungerli. Quindi, ogni anno scrivo su un post-it gli obiettivi che vorrei raggiungere. Attacco questo pezzo di carta appena sopra il mio specchio della toilette e ogni volta che mi lavo i denti mi guardo. Ha un duplice interesse: raggiungere ciò che stai realizzando e visualizzare ciò che ti resta da fare".